Москва, , 03:04 — REGNUM Декабрь 2021 года для компании из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс.Такси» начнётся с проверки, инициированной Государственной инспекцией труда в Москве. Основанием для документарной проверки, которая продлится десять дней, стало наличие сведений «о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по данным из карточки проверки, она связана с ситуацией вокруг конкретного сотрудника, получившего временную нетрудоспособность. Прочие детали пока не сообщались.

Ранее компании из дивизиона «Яндекса» неоднократно получали предостережения от надзорных органов в связи с трудовым законодательством.

Напомним, компания «Яндекс.Такси» учреждена в 2015 году и работает в сфере разработки программного обеспечения, при этом оказывая услуги агрегатора такси. К ООО, которое принадлежит нидерландским офшорам, неоднократно имели претензии клиенты такси, а также государственные органы. Так, минтранс Кубани пытается в судебном порядке запретить «Яндекс.Такси» передавать заказы на перевозку фирмам, которые не имеют соответствующих разрешений. Следующее заседание по этому делу назначено в арбитраже Москвы на 9 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, головная компания дивизиона — ООО «Яндекс», также принадлежащее офшорам, стало фигурантом антимонопольного расследования ФАС. Бенефициаром активов является миллиардер с мальтийским паспортом Аркадий Волож, имеющий в РФ через офшоры также ещё ряд компаний.