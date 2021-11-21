Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. На Сахалине в морском порту Корсакова скопились сотни контейнеров — выгружать новые партии груза просто некуда. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провёл 19 ноября главный федеральный инспектор по области Иван Терентьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

kikiwis Вид на посёлок Корсаков. Залив Анива, Сахалин

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Терентьев отметил, что постепенно ситуация с морскими перевозками на Дальнем Востоке разрешается. Но вот в порту Корсакова образовался затор из контейнеров, которые не забирают вовремя грузополучатели. Так, на 19 ноябре в порту находились около 600 контейнеров, а на рейде ожидало разгрузки судно «Янина», которое доставило в островной регион ещё 647 контейнеров. При этом максимальная загрузка порта составляет 1000 контейнеров.

Выяснилось, что некоторые грузополучатели просто не знают, что их контейнеры уже прибыли в порт. Для устранения данной проблемы информацию о местонахождении грузов будут оперативно публиковать на сайте областного правительства.

Руководство морского порта продлило время работы по выгрузке-погрузке автомобилей компаний-перевозчиков до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная модель потоков грузов будет разработана специально для регионов Дальнего Востока, сообщает 17 ноября сайт правительства России. Соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. Он провёл совещание по вопросу нормализации перевозок морским путём. Созданная модель должна позволить контролировать сроки доставки грузов.