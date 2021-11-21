Владивосток, 22 ноября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Оставаться дома в связи с приближением мощного циклона призвала жителей Владивостока администрация города. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба мэрии города.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой жителям города рекомендовали по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Часть образовательных учреждений города временно перешла на удалённый режим работы.

По данным мэрии, в ближайшие несколько часов в городе ожидаются сильное понижение температуры, гололёд. До полудня 22 ноября в городе будет идти сильный дождь, а позднее ожидается мокрый снег. Общее количество осадков в этот день может составить до 49 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Владивостоке временно запретили движение по городу большегрузов в связи с приближением циклона, который принесёт сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15−20 м/сек с отдельными порывами до 25 м/сек.