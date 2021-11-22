22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили обращение России к США, чтобы те оказали давление на Украину, которая не хочет выполнять Минские соглашения.

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Информация о том, что Россия рассчитывает на содействие США, которые окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 ноября в социальной сети Facebook.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Правильно! Нужно зеркалить их требования постоянно, чтобы они были аккуратней в своих высказываниях», — считает Ирина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия уже который раз демонстрирует своё стремление к тому, чтобы на Украине, наконец-то, уже установился мир, но США и сам Киев не собираются сдавать свои позиции, а только и грезят о новой полномасштабной войне.

«Российская сторона никогда не была стороной конфликта. Минские соглашения Украина не хочет выполнять. Она семь лет хочет большой войны. Сбили самолет, устроили геноцид, гражданскую войну организовали, но виноват у них всегда кто-то другой. В ООН типа что-то приняли, да всем плевать, на самом деле, и давно», — указывает Михаил И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка будет лепетать что угодно, но делать она будет всё равно то, что выгодно только ей.

«Неважно, как на это отреагируют в США. Завтра или послезавтра всё будет перевёрнуто на 180, как это было уже не раз. Никакого пессимизма, только анализ ранее пройденного. Итог всегда один, саботируют любые договорённости не Украина, она лишь повторяет за своим заокеанским хозяином», — поделился своим мнением Nico O.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей считает, что принудить Украину к миру не получится в любом случае, потому что политическая элита, которая засела в Киеве, заточена только на войну, иначе ей попросту не удержаться во власти.

«США уж точно не окажут давления на Украину, потому что по их же указке эти Минские соглашения и не выполняются. С нынешним составом Верховной рады Украины нет никаких шансов мирно урегулировать конфликт, потому что они уже привыкли использовать войну в своих целях, выставлять Россию агрессором и выпрашивать денег у других стран», — написала Аня Я.

Ряд пользователей указывает на то, что США рассматривают только один вариант развития событий с Украиной — будет большая война.

«Бессмысленные телодвижения. Никто в США не намеревается принуждать Украину к соблюдению мира и договорённостей. Расчёт как раз обратный — устроить войну между Украиной и Россией, чтобы на пепелище найти для себя выгоды», — считает Борис А.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

Отдельные комментаторы отмечают, что втягивать Соединённые Штаты в наши отношения с Украиной не стоит, потому что издержки от такого вмешательства могут быть критическими.

«Такими призывами в сторону США мы их втягиваем в решение этой проблемы. Мы всегда говорили, что конфликт на Украине — это не дело Америки. Если бы мы сказали: не лезьте не в свои дела, то это было бы правильно. А так лишь проблемы свои множим. Где логика?» — задаётся вопросом Barbara S.

Напомним, 20 ноября российское посольство в США сообщило в Facebook о том, что Россия рассчитывает на содействие США, которые окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе.