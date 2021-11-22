Штат Калифорния, США, , 01:53 — REGNUM Около 80 человек разыскиваются по подозрению в ограблении магазина одежды в американском штате Калифорния. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Инцидент произошёл в городе Уолнат Крик в магазине Nordstrom. Злоумышленники вошли в магазин и напали на двух сотрудников, одному из них брызнули в лицо перцовым спреем. Всего около 80 человек забежали в магазин и начали воровать одежду.

Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала один автомобиль с двумя подозреваемыми. Ещё один подозреваемый был задержан недалеко от магазина с украденными вещами. все остальные участники ограбления скрылись с места происшествия. Арестованным были предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами.

Отмечается, что соучастникам преступления от 18 до 32 лет. Сотрудники полиции подозревают, что ограбление могло быть спланированной акцией. В настоящее время злоумышленники разыскиваются, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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