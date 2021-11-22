Оттава, , 01:19 — REGNUM Один человек погиб, ещё 13 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 21 ноября сообщил телеканал CBC.

Авария Kaatjem

Авария произошла на автостраде рядом с границей штата Альберта. По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом потерял управление и столкнулся с автобусом, следовавшем в противоположном направлении. После столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств.

На месте ДТП погиб водитель фуры. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 13 пассажиров автобуса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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