Москва, 22 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании хостела на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Загорелось здание хостела, расположенное по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. Пожару присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания. К тушению пожара привлечено 28 единиц техники и порядка 60 человек.

Площадь пожара составляет 120 кв. метров. По предварительной информации, из горящего здания спасли 15 человек, трое из них пострадали. Все спасённые переданы в руки медиков.

Из-за пожара перекрыто движение по улице Новоостаповской, на прилегающих улицах затруднения в движении автотранспорта не наблюдается. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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