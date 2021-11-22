Белград, 22 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Маловероятно, что президент Сербии Александр Вучич приезжает 25 ноября в Сочи на встречу с президентом РФ ВладимиромПутиным только для того, чтобы обсудить стоимость газа. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

«Я не понимаю, зачем решаться на такой большой путь только для того, чтобы обсудить вопросы, которые с таким же успехом могли бы решить энергетические ведомства двух стран. Поэтому я уверен, что будут обсуждаться в том числе важные политические вопросы, и что каждое слово, которое будет произнесено в резиденции президента России в Сочи, будет передано Вучичем его западным спонсорам», — полагает Мирович.

Тем более с учетом того, что после переговоров в Москве Вучич примет участие в саммите о демократии, который организует президент США Джо Байден, отметил эксперт.

Мирович не исключил, что для президента Сербии предстоящий визит в Россию важен и с точки зрения предвыборной кампании, так как весной 2022 года в Сербии пройдут президентские и парламентские выборы.

«Путь Вучича в Россию показывает, что Сербия зависит от российского газа и нефти в экономическом смысле, а участие в конференции Байдена показывает, что в политическом смысле она зависит от США. В этом абсурдность ее положения — экономически Сербия зависит от российского газа, избиратели настроены прорусски, а с другой стороны действующие власти во главе с Вучичем ведут проамериканскую политику. Этот абсурд, на первый взгляд, сложно понять, но если мы обратим внимание на факты, то увидим, что Вучич последовательно ведет прозападный курс. Возможно, он давно поступил бы по отношению к России как президент Черногории Мило Джуканович, но в этом его останавливает экономический интерес и собственный электорат», — подытожил Деян Мирович.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что Вучич встретится с президентом Путиным 25 ноября в Сочи. Сербский лидер ранее рассказал СМИ, что газовая проблематика будет основной темой переговоров, и что он намерен добиться для Сербии самой низкой цены на газ во всей Европе.