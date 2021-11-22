Стокгольм, , 00:36 — REGNUM Как правило, карета имеет обыкновение превращаться в тыкву в полночь, но для нынешнего лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон подготовленный ею бюджет Швеции на 2022 год может обернуться крахом спустя семь часов после своего избрания премьер-министром. Об этом 21 ноября написала политический комментатор газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Как отметила журналистка, которая пишет о шведской политике уже более 30 лет, эта неделя для Швеции может стать «самой хаотичной в истории».

Объясним, что 22 ноября в 14:00 по Москве Андерссон встречается с тальманом Андреасом Норленом и докладывает ему о продвижении процесса формирования правительства. Если она сообщит, что заручилась поддержкой большинства в риксдаге, то 24 ноября в парламенте состоится голосование по ее избранию в качестве премьер-министра Швеции.

Тут-то и может наступить, пишет Меллин, самое драматичное — Андерссон избрать, действительно, могут, но спустя через семь часов риксдаг соберется снова, чтобы проголосовать за принятие или отклонение ее же бюджета.

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