Стокгольм, , 00:36 — REGNUM Согласно источникам газеты Dagens Nyheter нынешний министр внутренних дел Микаэль Дамберг является фаворитом внутри «Социал-демократов», который займет пост министра финансов, когда, как ожидается, Магдалена Андерссон станет новым премьер-министром Швеции. Об этом издание написало 21 ноября.

Стокгольм, Швеция

Как отмечают журналисты, его опыт работы в качестве квалифицированного экономиста-управленца и опыт работы на нескольких должностях в партии «Социал-деморкатов» оцениваются как положительные. Однако одно обстоятельство играет против кандидатуры Дамберга — и он, и Андерссон являются уроженцами Стокгольма, что, в свою очередь, может привести к тому, что кресло главы минфина отойдет выходцу из Сконе, нынешнему министру юстиции Моргану Йоханссону.

Сам Дамберг отнекивается от слухов. По его словам, как только Андерссон станет премьер-министром Швеции, она сама решит, из кого будет состоять ее команда.

Отметим, что в политической системе Швеции пост министра финансов традиционно является второй по значимости и политическому влиянию в стране.

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