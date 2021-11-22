Стокгольм, , 00:36 — REGNUM 22 ноября в 14:00 по Москве истекает крайний срок, когда новоизбранный лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон должна отчитаться перед тальманом Андреасом Норленом о проделанной работе по формированию правительства Швеции, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

По данным телеканала, по состоянию на поздний вечер 21 ноября никаких новостей по поводу достижения компромисса между Андерссон и лидером «Левых» Нуши Дадгостар не поступало. Как отмечают журналисты, политики вели переговоры на протяжении всех выходных.

21 ноября по дороге на встречу с Андерссон лидер Дадгостар согласилась дать немногословный комментарий SVT:

«Вопрос всегда заключался в повышении минимального размеры пенсии. Низкие пенсии в Швеции должны быть повышены».

Напомним, что Магдалене Андерссон, чтобы стать премьер-министром Швеции не хватает 28 голосов в риксдаге, которые ей могут обеспечить «Левые».

Читайте развитие сюжета: Дамберг может стать следующим министром финансов Швеции