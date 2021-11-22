Стокгольм, 22 ноября 2021, 00:36 — REGNUM 22 ноября в 14:00 по Москве истекает крайний срок, когда новоизбранный лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон должна отчитаться перед тальманом Андреасом Норленом о проделанной работе по формированию правительства Швеции, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон
Магдалена Андерссон
Socialdemokraterna.se

По данным телеканала, по состоянию на поздний вечер 21 ноября никаких новостей по поводу достижения компромисса между Андерссон и лидером «Левых» Нуши Дадгостар не поступало. Как отмечают журналисты, политики вели переговоры на протяжении всех выходных.

21 ноября по дороге на встречу с Андерссон лидер Дадгостар согласилась дать немногословный комментарий SVT:

«Вопрос всегда заключался в повышении минимального размеры пенсии. Низкие пенсии в Швеции должны быть повышены».

Напомним, что Магдалене Андерссон, чтобы стать премьер-министром Швеции не хватает 28 голосов в риксдаге, которые ей могут обеспечить «Левые».

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