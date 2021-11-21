Берлин, , 23:51 — REGNUM В Германии за минувшие сутки выявили 42 727 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 ноября свидетельствует статистика берлинского Института имени Роберта Коха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 5 354 942.

Также за минувшие сутки в Германии скончались 75 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 99 062 человека.

Напомним, сутками ранее в Германии было выявлено более 63 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.