Москва, 21 ноября 2021, 23:48 — REGNUM Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Нины Руслановой.
Она добавила, что Русланова своими яркими и запоминающимися образами «покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а её богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Москве скончалась после продолжительной болезни народная артистка России Нина Русланова.
Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.