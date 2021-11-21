Москва, , 23:48 — REGNUM Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Нины Руслановой.

Нина Русланова Цитата из к/ф «Цыган», реж. Александр Бланк.1979. СССР

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки России Нины Ивановны Руслановой», — написала министр в телеграм-канале.

Она добавила, что Русланова своими яркими и запоминающимися образами «покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а её богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Москве скончалась после продолжительной болезни народная артистка России Нина Русланова.

Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.