22 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Марат Шибутов, , 00:41 — REGNUM «Рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы «Военная тайна» на Рен-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков», — казахстанский политолог Марат Шибутов поделился своей оценкой споров вокруг деятельности биолабораторий в Казахстане. ИА REGNUM приводит статью политолога полностью:

В лаборатории Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Представьте сообщения в новостях:

«Секретарь Совета безопасности Талгат Сакенов заявил, что деятельность Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске создает угрозу для биобезопасности Казахстана. С увеличением сотрудничества по изучению гриппа Н5 с кафедрой микробиологии Гонконгского Университета в приграничных регионах Казахстана участились вспышки гриппа. Зачем России центр вирусологии в 400 километрах от границы Казахстана? Ведь вирусы гриппа могут «как бы случайно» попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на казахстанской территории, так и в сопредельных странах.

Комментируя высказывания высокопоставленного чиновника, старший научный сотрудник в Академии военных наук Ахмет Бериков заявил, что Россия давно участвует в таком вот сотрудничестве с Китаем, а ее научные центры получают из Китая деньги. Учитывая опыт китайской экспансии и конфликты с СССР на Даманском и Жаланашколе, надо принять враждебный характер биологических программ России и исключить ее из ОДКБ за сотрудничество с потенциальным противником»

Лаборатория (сс) Dean Calma. IAEA

Звучит, конечно, бредово, но я просто взял и отзеркалил сообщения в российских СМИ, поменяв российских действующих лиц на казахстанских, а Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Только наш НИИ находится от ближайшей границы с Россией на расстоянии больше 900 километров.

На самом деле для любого человека, который сохранил к совершеннолетию знания урока биологии за 8 класс про иммунитет и прививку от оспы, явно понятно, что если ты разрабатываешь и производишь вакцины от гриппа и чумы, то ты должен иметь эти вирусы в хранилище, чтобы их изучать и с помощью ослабленных вирусов делать лекарство. Впрочем, точно так же если изучаешь взрывчатые вещества/яды/военную технику/горючие материалы, то у тебя в институте их склад, потому что как разрабатывать то, чего не видишь?

Но сейчас у людей этих «сакральных» знаний школьной биологии фактически не осталось, и уже много лет в России распространяется миф про страшные американские биолаборатории, окружившие Россию, разумеется, с целью ей навредить. Вроде бы отгремели эпидемии птичьего гриппа, коровьего бешенства, ВИЧ, идет пандемия коронавируса, и люди уже должны понимать, что в мире с самолетами и мировой торговлей нет безопасной изоляции от болезней.

Поэтому США и приходится строить мировую систему биобезопасности, потому что это рано или поздно затронет всех. А от тех же болезней скота сейчас одно действенное средство — карантин. В регионе, где замечен, к примеру, ящур, просто уничтожается весь скот. Это гигантские убытки, поэтому лучше всё давить в зародыше, и делать это там, где есть очаги. Отсюда и помощь Казахстану.

А у нас своих проблем хватает — ведь у нас находятся природные очаги чумы, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, бешенства, малярии и т.д. Именно для этого у нас работает система санитарно-эпидемиологического надзора и для этого нам нужны и референс-лаборатории и хранилища инфекций. Тем более что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сейчас производит, помимо вакцин для скота, еще и вакцину против короновируса и намерен и дальше расширять свою деятельность.

Лаборатория Region.tver.ru

Но пропагандистский миф, рожденный в России против режима Михаила Саакашвили, живет уже много лет своей жизнью и периодически пускается против Казахстана. Конечно, его повторяют и недоумки в наших СМИ, но в основном он 3−4 раза в год муссируется в российской прессе, а иногда даже его употребляют и официальные лица — правда, только устно.

При этом все вменяемые люди и в России, и в Казахстане понимают, что эти рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы «Военная тайна» на Рен-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков. Поэтому никаких официальных претензий нет и быть не может. Но пропаганда звучит постоянно, и иногда она сильнее, чем обычно. Но Казахстан с этим справляется, однако это приводит к увеличению издержек и общей нервозности.

Интересно, как эта пропаганда сказывается на самой России? Я бы выделил три момента:

С 2008 по 2021 год в Казахстане, согласно опросам, проводимым ОФ «Стратегия» Гульмиры Илеуовой , в 2 раза сократилось количество людей, которые говорят, что во внешней политике надо ориентироваться на Россию и страны СНГ — с 36,4% до 15,7%, причем резкий обвал произошел в 2018 году. То, что казахстанцы видят и потребляют внутренний российский дискурс в стиле «осажденной крепости», им по большей части не нравится, хотя, конечно, есть и у нас любители конспирологии.

, в 2 раза сократилось количество людей, которые говорят, что во внешней политике надо ориентироваться на Россию и страны СНГ — с 36,4% до 15,7%, причем резкий обвал произошел в 2018 году. То, что казахстанцы видят и потребляют внутренний российский дискурс в стиле «осажденной крепости», им по большей части не нравится, хотя, конечно, есть и у нас любители конспирологии. Трансляция вовне антинаучных и нерациональных взглядов, которые еще подтверждаются свидетельствами веры в эзотерику и шаманизм российской элиты, бьет по одному из мощных опор российского влияния в регионе — по ее просветительской миссии. Когда-то Россия оправдывала приход в регион в том числе и цивилизаторством, привнесением просвещения и науки, ну и в этом направлении она реально сделала очень много. Теперь все это нивелируется.

Пропаганда против биолабораторий в конце концов ударила и по доверию к российской науке и медицине, что видно по темпам вакцинации в России и по наблюдаемой избыточной смертности. За 2020 и 2021 годы избыточная смертность составит 700 000 — 1 000 000 человек — это очень большая цена за пропагандистский миф.

На мой взгляд, российский элите надо посмотреть на действия ее пропагандистской машины — не стала ли она ее заложником и не работает ли она во вред самой России? Потому что из Казахстана видится, что это именно так».