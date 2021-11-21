Тюмень, , 23:44 — REGNUM В Тюменской области под Тобольском на 211-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля. Погибла молодая женщина, сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла вечером 21 ноября. Столкнулись Nissan Almera и Volkswagen Tiguan. Погибла водитель Nissan, которая, по предварительным данным, нарушила правила обгона. Водитель Volkswagen получил травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 20 ноября в В Тюменской области 80-летнюю бабушку сбил автомобиль на 66-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Удар был такой силы, что пенсионерку разорвало на части.

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