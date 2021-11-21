София, 21 ноября 2021, 23:15 — REGNUM В Болгарии действующий президент Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает агентство trend со ссылкой на данные exit poll.

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
Kremlin.ru

Отмечается, что другой кандидат — ректор Софийского университета Анастас Герджиков проигрывает Радеву. По данным агентства он получает 33,6% голосов.

Напомним, во втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий руководитель страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Правом голоса в Болгарии и за ее пределами обладают 6 632 375 человек.