София, 21 ноября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Болгарии действующий президент Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает агентство trend со ссылкой на данные exit poll.

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

Отмечается, что другой кандидат — ректор Софийского университета Анастас Герджиков— проигрывает Радеву. По данным агентства он получает 33,6% голосов.

Напомним, во втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий руководитель страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Правом голоса в Болгарии и за ее пределами обладают 6 632 375 человек.