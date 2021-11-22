22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили видео из Оренбургской области, где инвалид ползал на четвереньках по больничному коридору.

Тимур Кондратьев, , 00:06 — REGNUM Видео, на котором видно, как в Медногорске (Оренбургская область) инвалид полз на четвереньках по больничному коридору к врачу, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по данному по поводу 21 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Больница Mos.ru

»Жуть! Социальная страна только на бумаге, а на деле инвалиды по больничным коридорам ползают! Наказать всех причастных к этому позору!» — призывает Иван Е.

Многие пользователи оказались в шоке от увиденного, и у них пробудилось справедливое возмущение из-за того, как приходится перемещаться инвалиду по больнице в российском городе. Но другие граждане поспешили успокоить людей и предложили им присмотреться к деталям в этом очень необычном происшествии.

«Опять провокация! Во-первых, как он попал в поликлинику? Тоже приполз, что ли? Во-вторых, почему он в перчатках? Не в целлофановых, а в обычных, рабочих!» — указывает Антон К.

В больнице Mos.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо оказания помощи другие посетители больницы предпочли просто достать телефон, чтобы снять, как он ползает на четвереньках, либо же вообще сидеть и ничего не предпринимать.

«Ну да, из 20 присутствующих 10 снимают на телефон, 10 лицезреют. Помочь? Ни-ни! Легче на бездействие персонала больницы поныть», — отмечает Алексей Д.

Часть людей считает, что кому-то очень хотелось, чтобы инвалид, который решил проползти на четвереньках, стал достоянием широкой общественности. Получается, что автор данного скандала добился своей цели, а до инвалида ему, судя по всему, нет никакого дела, пишут граждане.

«Какая-то мутная история. И инвалид себя странно ведёт, который почему-то привык ползать на четвереньках, и персонал больницы почему-то оставил его без присмотра, и женщина-оператор, которая вместо помощи мужчине просто ходит и причитает. Что в головах у всех этих людей? Почему из банального посещения больницы получился скандал на всю Россию? Кто занимается нагнетанием обстановки?» — задаётся вопросами Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что конфликты из-за инвалидных колясок в российских больницах действительно случаются, но, как правило, это всё быстро разрешается и каждый пациент дожидается должного к себе отношения.

«Я лично видела, как люди ругались из-за коляски в поликлинике. Коляска одна, а инвалида приехало сразу два. Решили мирным путем: привезли одного на нужный этаж и пересадили на стульчик, коляску забрали для перевозки второго. Всё, проблема была решена», — поделилась своей историей Анна К.

Инвалидная коляска George Hodan

Отдельные комментаторы отмечают, что в руководство России заботится об инвалидах и снабжает их необходимым количеством лекарств и спецсредств.

«У меня муж — инвалид первой группы. Коляску, противопролежневый матрас, подушку, лекарство, средства гигиены, всё получили от государства. Ничего не покупали и не покупаем. Пенсию получаем без просрочек. Кстати, бесплатно получали лекарство стоимостью 70 тыс. рублей. Отлично государство заботится об инвалидах. И не надо здесь ля-ля», — пишет Алла Д.

Напомним, 20 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Медногорске (Оренбургская область) инвалид полз на четвереньках по больничному коридору к врачу. Автор видео при этом отмечает, что мужчине не досталась инвалидная коляска, которая была в единственном числе на всё медицинское учреждение.