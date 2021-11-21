Париж, 21 ноября 2021, 23:06 — REGNUM Во Франции бочку вина Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года продана на винных торгах Hospices de Beaune за 800 тыс. евро, сообщили в аукционном доме Sotheby’s.
Отмечается, что вино настаивалось в специальной бочке Fusion объемом 228 л, которое было сконструировано мастером Франсуа Фрер из бургундского дуба высочайшего качества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестистраничная конституция США, изданная в конце XVIII века, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $43,17 млн.
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