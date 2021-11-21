Москва, 21 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 22 и 23 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный гололед. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.

Dtp-online-news.ru Гололед

«Сильная гололедица (в столичном регионе — прим. ИА REGNUM) прогнозируется с понедельника (22 ноября — прим. ИА REGNUM), — сказал Вильфанд. — В ночь на понедельник будет от 0 до — 2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник».

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил журналистам, что к концу ноября в Москве ночью ожидаются сильное похолодание и сильные морозы.