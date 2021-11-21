Тель-Авив, Израиль, , 22:39 — REGNUM В израильском Тель-Авиве неизвестный напал на пожилую пару, сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Яффо, 67-летнему мужчине были нанесены ножевые ранения.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении нападения задержали 18-летнего местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Восточном Иерусалиме на древнем исламском кладбище Аль-Юсуфия израильские силовики атаковали палестинцев, протестующих против сноса кладбища.

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