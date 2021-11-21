Луганск, 21 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Село Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли из 152-мм артиллерийских орудий представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило 21 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

«Из района населенного пункта Врубовка вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии (калибра) 152 мм», — отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ВСУ обстреляли здание пожарно-спасательной части Ясиноватой.