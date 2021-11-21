21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили то, почему произошло страшное ДТП с участием блогера в центре Москвы.

Тимур Кондратьев, , 23:16 — REGNUM Информация о том, что автоблогер Саид Губденский, который погиб в аварии на Кутузовском проспекте из-за того, что его автомобиль оказался на встречной полосе движения, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения правил дорожного движения, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

»Ради интереса нашла его аккаунт, а там последний сториз с гонкой был три часа назад. Мда уж, жизнь штука странная. Вот человек жив, творит дичь, смеётся, пара секунд и он мёртв», — пишет Юлия Ч.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что блогер может быть не виновен в том, что его автомобиль выехал на встречную полосу, ведь это могла быть банальная потеря управления из-за неблагоприятных погодных условий.

«Выехал на встречку» или как обычный человек «не справился с управлением»? Даже с известными блогерами случаются несчастные случаи», — поделился своим мнением Николай К.

Автомобиль Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США

Другие же, наоборот, убеждены, что блогер создавал опасные прецеденты на дороге, что в итоге и привело к страшному столкновению.

«Самые настоящие шашки, если судить по имеющемуся короткому отрезку видео. Из четвёртой полосы в первую и быстрее всех в два раза. Машины при этом по всем полосам едут. Нормально — это перестраиваться из полосы в полосу, а не наперерез всем с одного края дороги на другой. Он ещё и справа резко опережает машину, то есть подрезает её. Неудивительно, что всё закончилось аварией», — указывает Татьяна С.

Часть людей считает, что во всей этой ситуации есть и вина ГИБДД, которая вовремя не донесла до блогера, что так водить автомобиль, как это делает он, нельзя и очень опасно как для него, так и для всех окружающих.

«И в который раз возникает насущный вопрос: куда смотрит ГИБДД? Этот блогер у всех на виду, всё его опасное вождение на дорогах города в общественном доступе. Почему никто ничего не делает, а потом выясняется, что всё в очередной раз закончилось трагедией? Когда уже законы в России начнут работать? Нужно, чтобы очередной псих на дороге убил кого-нибудь высокопоставленного? Так не будет такого! Такие люди по тротуарам не ходят, на остановке автобус не ждут и на вёдрах без подушек безопасности не ездят», — написал Валерий У.

ДТП 06.мвд.рф

Ряд пользователей указывает на то, что подписчики Губденского тоже несут ответственность за случившееся, ведь они подогревали интерес блогера к опасному вождению своими просмотрами, лайками и одобрительными комментариями.

«Мы сами спонсируем таких блогеров, смотря их ролики и ставя лайки, а потом они вытворяют какую-нибудь дичь ради того, чтобы аудитория смотрела», — отмечает Макс К.

Отдельные комментаторы отмечают, что правоохранителям следует более внимательно следить за новоиспечёнными водителями, которые не способны подавить в себе желание «погонять» по дорогам общего пользования.

«На самом деле очевидно, что если у молодого человека резко появляется большой доход и возможность купить дорогой автомобиль, то он уж точно не будет ездить по правилам», — считает Денис К.

Напомним, 20 ноября прокуратура Москвы сообщила в своём Telegram-канале о том, что автоблогер Саид Губденский, который погиб в аварии на Кутузовском проспекте из-за того, что его автомобиль оказался на встречной полосе движения, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения правил дорожного движения.