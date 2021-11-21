Москва, , 22:24 — REGNUM В Москве скончалась после продолжительной болезни народная артистка России Нина Русланова. Об этом 21 ноября сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

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«На 76-м году жизни … умерла Нина Ивановна Русланова», — отметили в союзе.

Напомним, Русланова, которая родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область, теперь Украина), была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств.