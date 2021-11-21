Тегеран, , 22:16 — REGNUM Власти Ирана и Азербайджана в ближайшие время могут подписать соглашение о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

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«В течение ближайших недель будет подписано хорошее соглашение с Азербайджаном в нефтегазовой сфере и разработке месторождений нефти и газа на Каспийском море», — цитирует его агентство Shana.

По его словам, в ходе прошедших в Тегеране встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым была «достигнута договоренность о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркмению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Азербайджан и Туркмения развивают сотрудничество как соседи по Каспию. За последние годы в этой сфере взаимоотношений двух стран сделано немало.