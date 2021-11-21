Москва, , 21:54 — REGNUM Североатлантический альянс не реагирует на предупреждения Москвы и продолжает создавать напряженность у границ России, написала в телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ. НАТО молчит и продолжает», — написала Захарова.

Комментируя совместные военные учения США и Эстонии, Захарова отметила, «в военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ».

«Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию к прозрачности в ее действиях и заявил, что необходимо снижение напряженности между альянсом и Москвой для предотвращения возможной эскалации. Также Столтенерг добавил, что НАТО наблюдает «необычное» наращивание Россией своей военной мощи и концентрацию сил на границе с Украиной.