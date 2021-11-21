Киев, 21 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Участники шествия, которые 21 ноября собрались у офиса президента Украины в Киеве, поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом сообщил журналист издания «Страна.ua», ссылаясь на организаторов протеста.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если за эти десять дней Зеленский не уволит руководителя офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявим бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Ермак будет на своей должности», — заявили активисты.

Отмечается, что затем организаторы протеста, в котором приняли участие около 500−700 человек, призвали своих сторонников расходиться.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября глава Украины Владимир Зеленский, выступая во время празднования Дня достоинства и свободы в стране, заявил, что большую цену за свободу Украина уже заплатила и продолжает платить.