Красногорск, 21 ноября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Московской области на трассе столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 21 ноября на 21 км трассы А107.

«Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, — сказал собеседник агентства. — В результате погиб ребенок девяти лет, еще трое пострадали».

В настоящее время выясняются причины аварии.