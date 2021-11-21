Москва, 21 ноября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Работу с национальной сборной России продолжит главный тренер команды Валерий Карпин. Об этом он сам сообщил в передаче «Коммент.Шоу» на одноименном YouTube-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

«Вопрос закрыт положительно… — сказал Карпин. — Готовимся к стыкам (матчи раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022)».

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что поражение сборной России от команды Хорватии является самым обидным в тренерской карьере.