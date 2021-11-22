Санкт-Петербург, , 00:02 — REGNUM В Петербурге и Ленинградской области 22 ноября отмечается 80-летие начала работы военно-автомобильной дороги, проложенной от блокадного Ленинграда по полосе свободной от врага территории до Ладожского озера и далее по льду Ладоги на «большую землю». Позже эта легендарная ледовая трасса получила название Дорога Жизни: по ней эвакуировали жителей Ленинграда, по ней доставляли продовольствие в умирающий от голода город.

Дорога жизни. Блокада Ленингрда. 1941-1943

Первый рейс по Ладоге был совершен 22 ноября 1941 года. В зимы 1941−1943 годов она была единственной трассой, которая связывала Ленинград со страной. По Дороге Жизни, под постоянными вражескими обстрелами и бомбежками, было вывезено свыше 1,4 млн человек и доставлено в блокадный город более 2,3 млн тонн грузов.

Сегодня, 22 ноября, в полдень у музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти начнется торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате. Главным событием станет установка на постамент грузовика ГАЗ-АА, больше известного как «полуторка». Именно такие машины чаще всего выходили на Дорогу Жизни, многие из них проваливались под лёд и до сих пор лежат на дне. Грузовой автомобиль был поднят со дна Ладожского озера в октябре 2020 года и отреставрирован.

В формате видеоконференцсвязи к участникам мероприятия обратится председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В мероприятии примут участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны.

В 13:00 состоится патриотическая молодежная акция, посвящённая 80-й годовщине Дороги Жизни. Она пройдет в деревне Коккорево на берегу Ладоги, у мемориала «Разорванное кольцо».

В 14:30 в селе Кобона (Кировский район Ленобласти), куда по льду добирались грузовики из блокадного города и откуда они вновь уходили в Ленинград, пройдет концерт памяти, при участии Симфонического оркестра Ленинградской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате из федерального бюджета в размере 50 000 рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Петербурге выплату получили 61 092 человека, в Ленинградской области — 3156 человек.

Правительство Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области приняли решение из своих средств произвести такие же выплаты к памятной дате тем, кто менее четырех месяцев проживал в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Эта категория пожилых людей не имеет федерального статуса ветерана или блокадника, у них нет медали или знака. В Петербурге такие выплаты получили 1912 человек, в Ленобласти — около 30 человек.

«С началом холодов в ноябре 1941 года прекратилась навигация по Ладожскому озеру. Запасы хлеба иссякли. 20 ноября начались самые страшные дни и месяцы блокады. Месяцы голода и смерти. Когда рабочие получали 250 граммов хлеба, а служащие, дети и все остальные жители — 125 граммов, — напомнил в своем обращении к горожанам по случаю памятной даты губернатор Петербурга Александр Беглов. — 22 ноября 1941 года в Осиновец прибыла первая автоколонна с хлебом. Подвиг блокадных водителей, которые под бомбежками на легендарных полуторках по льду Ладоги доставляли в город хлеб, дал надежду и силы бороться с врагом. Навсегда в нашей памяти останется подвиг бойцов стрелковых полков, летчиков Ленинградского фронта и Балтийского флота, защищавших Дорогу Жизни. Подвиг железнодорожников, их героизм дал городу возможность жить и сражаться. Уже через месяц, 25 декабря 1941 года впервые были увеличены нормы хлеба. Рабочие стали получать 350 граммов, служащие, дети, иждивенцы 200 граммов».

В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил, что в регионе бережно хранят «память о великом подвиге тех, кто с «Большой земли» доставлял продукты и боеприпасы в осажденный город, кто на ладожском берегу заботливо принимал эвакуированных детей, женщин, стариков».

«Героизм и невероятное мужество ленинградцев-блокадников, бойцов и гражданских тружеников Дороги жизни и по сей день служат для нас живым примером непревзойденной высоты человеческого духа и любви к родной земле», — отметил Дрозденко.

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