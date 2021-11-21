Ханты-Мансийск, 21 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Югре за год на 50% увеличилось число нарушений природоохранного законодательства. Об этом на заседании Общественной палаты ХМАО сообщила заместитель прокурора Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры Оксаны Гулик.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

По её словам, в 2020 году в Югре зафиксировано более 600 нарушений в экологической сфере, а за 10 месяцев 2021 года уже более 900.

Основные нарушения связаны с деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтегазодобычи. В числе значимых проблем — снежные полигоны. Под постоянным контролем ведомства находится и строительство межмуниципальных полигонов твёрдых бытовых отходов, отметила представитель прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор ХМАО Наталья Комарова на недавней пресс-конференции сообщила, что в Югре основную нагрузку на окружающую среду формируют выбросы в результате производства электроэнергии и деятельности нефтегазодобывающих компаний.