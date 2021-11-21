Москва, 21 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В ближайшее четыре-пять месяцев можно будет получить одобрение на новый препарат по лечению COVID-19, обеспечивающий защиту на 100%. Об этом сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По его словам, в центре Гамалеи ведётся два направления: первое — это направление, связанное с моноклональными антителами, препарат уже в высокой степени готовности.

«(Как) показали эксперименты на трансгенных животных, он обеспечивает 100%-ную защиту. В ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Логунов выразил надежду, что «в ближайшие месяцы — три-четыре-пять — мы получим одобрение, это будет зависеть от скорости набора добровольцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

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