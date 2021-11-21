Денис Абрамов,
21 ноября 2021, 23:14 — REGNUM На юге России вовсю готовятся к празднованию Нового года. В городе-курорте Кисловодске зажгла огни главная новогодняя ёлка.
Новогодняя ёлка украсила Курортный бульвар
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
15 метровую искусственную ель традиционно установили на месте закрытого на зиму светомузыкального фонтана на Курортном бульваре. Ель украшена игрушками, от золотой звезды растянут шатёр из гирлянд.
Курортный бульвар
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фото на память
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Новогодняя атмосфера создаётся и вокруг ели, украшаются и подсвечиваются санатории, кафе и рестораны. Остальные городские территории будут украшены в начале декабря.
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На улицах Кисловодска царит новогодняя атмосфера
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курортный бульвар
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ель будет загораться ежедневно в 16:30 и гаснуть в 6 утра. Весь процесс автоматизирован, за работой следит инженер.
Курортный бульвар
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ёлку украшает золотая звезда
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инженер следит за работой
Денис Абрамов © ИА REGNUM