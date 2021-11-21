21 ноября 2021 | Время чтения меньше минуты

Денис Абрамов, , 23:14 — REGNUM На юге России вовсю готовятся к празднованию Нового года. В городе-курорте Кисловодске зажгла огни главная новогодняя ёлка.

Новогодняя ёлка украсила Курортный бульвар Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

15 метровую искусственную ель традиционно установили на месте закрытого на зиму светомузыкального фонтана на Курортном бульваре. Ель украшена игрушками, от золотой звезды растянут шатёр из гирлянд.

Курортный бульвар Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фото на память Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Новогодняя атмосфера создаётся и вокруг ели, украшаются и подсвечиваются санатории, кафе и рестораны. Остальные городские территории будут украшены в начале декабря.

Кафе украшены по-новогоднему Денис Абрамов © ИА REGNUM

Кафе украшены по-новогоднему Денис Абрамов © ИА REGNUM Кафе украшены по-новогоднему Денис Абрамов © ИА REGNUM

На улицах Кисловодска царит новогодняя атмосфера Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курортный бульвар Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ель будет загораться ежедневно в 16:30 и гаснуть в 6 утра. Весь процесс автоматизирован, за работой следит инженер.

Курортный бульвар Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ёлку украшает золотая звезда Денис Абрамов © ИА REGNUM