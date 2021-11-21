Ростов-на-Дону, , 20:54 — REGNUM По факту гибели двух несовершеннолетних детей в Октябрьском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

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«21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела семилетней девочки, — говорится в сообщении. — Ее восьмилетняя сестра была доставлена в медучреждение, где скончалась».

Отмечается, что в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом также находятся в настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей).

Сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.