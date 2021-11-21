Сургут, Югра, 21 ноября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Жительница Сургута (ХМАО) с QR‑кодом не смогла пройти в торговый центр из-за вероятного сбоя в системе. Об этом сообщает «Сургутинформ-ТВ».

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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"Превышено допустимое количество проверок данного QR-кода за последние 10 минут», — выдала система проверки кода.

Сургутянка воспользовалась QR‑кодом второй раз за день. Аналогичная ситуация получилась при проверке QR‑кода её матери. Женщины возмущены: их не предупреждали, что воспользоваться кодом можно один раз в день. Сургутянка нашла оригинал сертификата о прививке от коронавируса на Госуслугах в своём смартфоне, и лишь только тогда её пустили в торговый центр. А вот у её матери возникли сложности с поиском, и она осталась за бортом «кодированных» благ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 ноября некоторые пользователи портала Госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился до полугода. Позже официально было подтверждено, что изменение сроков действия ковид-документов связано с техническими работами, которые проводились на портале.