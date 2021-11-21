Москва, , 20:50 — REGNUM Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил о необходимости новых мер по укреплению безопасности на границе.

Открытая граница

Ранее на совещании Совбеза была проанализирована ситуация на границе. В результате был сформирован обширный список задач в модернизации пограничной сферы.

Как отметил Гребенкин, сейчас существуют ряд факторов, которые диктуют такую необходимость. В первую очередь, подчеркнул он, необходимо ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска — ранее низкие темпы работ были связаны с недостаточным финансированием, однако сейчас правительство исправило эту ситуацию.

«Одновременно требуется скорейшее оборудование комплексной системой контроля участков автомобильных и железнодорожных путей от границы до пунктов пропуска. А также создание сервисной и бытовой инфраструктуры для российских и иностранных граждан, которые пересекают границу», — цитирует его «Российская газета».

Кроме того, уточнил Гребенкин, назрела необходимость изменить законодательство в части дополнительного стимулирования и поддержки граждан, участвующих добровольно в защите и охране границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гребенкин заявил, что риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях создают спецслужбы Украины и радикальные организации этой страны.

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