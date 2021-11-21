Москва, 21 ноября 2021, 20:50 — REGNUM Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил о необходимости новых мер по укреплению безопасности на границе.
Ранее на совещании Совбеза была проанализирована ситуация на границе. В результате был сформирован обширный список задач в модернизации пограничной сферы.
Как отметил Гребенкин, сейчас существуют ряд факторов, которые диктуют такую необходимость. В первую очередь, подчеркнул он, необходимо ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска — ранее низкие темпы работ были связаны с недостаточным финансированием, однако сейчас правительство исправило эту ситуацию.
Кроме того, уточнил Гребенкин, назрела необходимость изменить законодательство в части дополнительного стимулирования и поддержки граждан, участвующих добровольно в защите и охране границы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гребенкин заявил, что риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях создают спецслужбы Украины и радикальные организации этой страны.
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