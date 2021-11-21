Новосибирск, 21 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили о возможности укладки асфальта в снегопад или дождь при температуре не ниже 10 °C. По данным ведомства, это допускается при выполнении подрядчиком определенных условий, пишет «РБК Новосибирск».

Укладка асфальта

Отмечается, что в департаменте ссылаются на «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях».

В мэрии указали, что после проведения работ берутся пробы — при выявленных нарушениях работы не принимаются и не оплачиваются.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть после появления жалоб на укладку асфальта в непогоду поручил взять пробы нового покрытия проезжей части городских дорог. По его словам, приёмка объектов будет производиться только при выполнении всех обязательств и соблюдении качества дорожного полотна.