София, , 20:40 — REGNUM В ходе второго тура выборов президента Болгарии на избирательные участки по состоянию на 19:00 софийского времени (20:00 мск) пришли около 25,1% жителей страны, обладающих электоральным правом. Об этом 21 ноября сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на исследования социологической службы «Gallup International Balkan» (GIB).

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно предварительным отчетам, независимыми экспертами регистрируется относительно низкая избирательная активность граждан.

«Пункты для голосования посетили на несколько процентов меньше людей, чем это было в первом туре 14 ноября и намного меньше, чем на выборах пять лет назад», — резюмировала наблюдатель GIB Яница Петкова.

По данным социологов, 21 ноября в утренние часы традиционного голосовали преимущественного граждане старшего возраста, а во второй половине дня на участках был отмечен рост числа представителей молодых голосующих болгар.

Напомним, во втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий руководитель страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Правом голоса в Болгарии и за ее пределами обладают 6 632 375 человек.

Избирательные участки в Болгарии закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Предварительные итоги всеобщего голосования станут известны утром 22 ноября.