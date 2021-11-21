София, 21 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В ходе второго тура выборов президента Болгарии на избирательные участки по состоянию на 19:00 софийского времени (20:00 мск) пришли около 25,1% жителей страны, обладающих электоральным правом. Об этом 21 ноября сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на исследования социологической службы «Gallup International Balkan» (GIB).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно предварительным отчетам, независимыми экспертами регистрируется относительно низкая избирательная активность граждан.

«Пункты для голосования посетили на несколько процентов меньше людей, чем это было в первом туре 14 ноября и намного меньше, чем на выборах пять лет назад», — резюмировала наблюдатель GIB Яница Петкова.

По данным социологов, 21 ноября в утренние часы традиционного голосовали преимущественного граждане старшего возраста, а во второй половине дня на участках был отмечен рост числа представителей молодых голосующих болгар.

Напомним, во втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий руководитель страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Правом голоса в Болгарии и за ее пределами обладают 6 632 375 человек.

Избирательные участки в Болгарии закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Предварительные итоги всеобщего голосования станут известны утром 22 ноября.