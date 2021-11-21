Новосибирск, , 20:21 — REGNUM В Новосибирске за последние пять лет уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил руководитель отдела ГИБДД управления МВД РФ по городу подполковник полиции Евгенией Маслюк.

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«В 2017 году зарегистрировано 1577 аварий, в которых пострадали люди. На сегодня, по итогам 10 месяцев 2021 года — эта цифра 823. Это достаточно серьезное снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого годом — на 30%. Но смертность на территории нашего мегаполиса пока остается достаточно высокой», — приводит сайт VN.ru слова Маслюка.

По данным на 15 ноября 2021 года, 232 человека погибли в ДТП на территории Новосибирской области, из них 73 — в дорожных авариях в Новосибирске.