Киев, 21 ноября 2021, 20:15 — REGNUM В своей внешней политике власти Украины являются партнёром, а не просителем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что украинские власти укрепили отношения со стратегическими партнёрами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что западные партнеры украинских властей готовы к сдерживанию России «от наступления» не только на словах, но и конкретными действиями.
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