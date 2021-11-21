Киев, 21 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В своей внешней политике власти Украины являются партнёром, а не просителем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«Когда я смотрю на то, что происходит в России и Белоруссии, я чувствую благодарность за то, что у нас на Украине была революция достоинства и что она победила», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он добавил, что украинские власти укрепили отношения со стратегическими партнёрами.

«Во внешней политике Украина стала партнёром, а не просителем или младшей сестрой», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что западные партнеры украинских властей готовы к сдерживанию России «от наступления» не только на словах, но и конкретными действиями.

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