Москва, 21 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Препаратом «Спутник Лайт» прошел ревакцинацию президент России Владимир Путин. Об этом 21 ноября сообщил сам глава государства во время встречи с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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»Я сделал себе еще одну прививку — «Спутником Лайт», — сказал Путин. — Это уже называется ревакцинация».

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации.