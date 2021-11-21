Новосибирск, , 20:13 — REGNUM Новосибирская область оказалась в числе регионов России, которые получат средства на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Это следует из информации, опубликованной на сайте правительства РФ.

«Более 1,1 млрд рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — уточняется в сообщении.

Так, финансирование получат регионы, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди них — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Отмечается, что доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.