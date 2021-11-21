Екатеринбург, 21 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге противники системы QR-кодов записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они считают, что их права нарушаются, а правоохранительные органы «работают по чужой указке».

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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»Мы не можем нигде найти защиты», — жалуются граждане.

Также они заявляют, что не относят себя к антиваксерам. При этом говорят, что осознанно решили по разным причинам не делать прививку от коронавируса и не пользоваться QR-кодом, называемым ими «товарной меткой».

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует в Свердловской области с конца октября. Областной суд ранее отклонил иск её противников.