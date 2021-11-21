Москва, 21 ноября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи.

В свою очередь Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Процедуру президент прошёл примерно в феврале. Он объяснил, что ранее не рассказывал о прививке, чтобы не создавать для «Спутника» конкурентных преимуществ.