Кемерово, , 20:03 — REGNUM Защита бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове) Юлии Богдановой обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Эдгар Тербалян.

Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, что суд приговорил Богданову к 14 годам колонии. Она признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли гибель людей при пожаре.

Пожар в ТЦ Кемерова «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.