Москва, 21 ноября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. 42-летний актер Михаил Зубов, который находился в больнице, скончался после заболевания COVID-19. Об этом сообщила супруга артиста Наталья Гердт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru (Пятый канал).

Траур

По ее словам, артист, известный ролями в сериалах «Воронины» и «Ищейки», пробыл в реанимации 13 дней.

Напомним, ранее подруга артиста Елена Володина в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что актер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни.

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