Кемерово, 21 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Власти Кемерова объявили тендер на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильного моста через р. Большая Камышная с подходами. Начальная стоимость — 782 228 712 рублей. Аукцион пройдёт 9 декабря, сообщил сайт Vse42.ru/

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Уточняется, что протяженность моста составит около 92 метров, ширина — почти 23 метра, полос будет четыре, предусмотрены тротуары. Расчетная скорость движения — 50 км/ч.

Объект начнется от примыкания Советского проспекта к улице Мичурина, закончится — примыканием к проспекту Притомскому.