Киев, 21 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Большую цену за свободу Украина уже заплатила и продолжает платить. Об этом 21 ноября заявил глава Украины Владимир Зеленский, выступая во время празднования Дня достоинства и свободы в стране.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

«Мы (жители Украины — прим. ИА REGNUM) заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену, — отметил Зеленский. — И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось».

Президент Украины также добавил, что жителям страны пора уже изменить «самовосприятие и мышление».

«Мы (жители Украины — прим. ИА REGNUM) прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ, — сказал Зеленский. — Непобедимый».